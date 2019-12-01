Preocupa caída de remesas enviadas desde Estados Unidos: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:16:07

Ciudad de México, 22 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó este viernes que le preocupa la caída de remesas enviadas desde Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que ese dinero llega a las comunidades que más lo necesitan.

“Bajaron las remesas de junio a julio (…) Las remesas aumentaron muchísimo en el 2023 y más en el 2024, ahora estamos en un nivel de remesas como en el 2022. ¿Con qué tiene que ver esto? Sobre todo con la situación que ha impuesto EEUU con nuestros hermanos migrantes”, indicó.

“Por supuesto que nos preocupa, sobre todo porque llega a las comunidades que menos tienen, de familiares que están allá (en EE.UU.)”, agregó.

Las declaraciones de la mandataria mexicana se dan luego de que las remesas enviadas a México podrían caer un 5.8 por ciento al final de 2025, alcanzando los 61 mil millones de dólares, unos tres mil 700 millones menos que en 2024, según una estimación a inicios de agosto de BBVA México.