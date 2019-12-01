Otorga ISSSTE más de 7 mil 800 Préstamos Personales en primera asignación de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:13:56

Ciudad de México, a 9 de enero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por su director general, Martí Batres Guadarrama, informa que se llevó a cabo la primera asignación del año del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, mediante la cual se otorgaron 7 mil 810 créditos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo fue la siguiente: 3 mil 312 préstamos ordinarios; 358 préstamos exclusivos para pensionados; 2 mil 879 préstamos especiales; y mil 261 préstamos conmemorativos, conforme a las modalidades previstas en el programa.

Para participar en el proceso de inscripción, las y los interesados en obtener un préstamo personal deben ingresar al portal oficial https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y dar clic en la opción “Registro para asignación”.

El ISSSTE recuerda que todos los trámites son completamente gratuitos y se realizan sin intermediarios, por lo que cada procedimiento debe efectuarse de manera personal a través de los canales oficiales.