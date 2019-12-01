Otorga ISSSTE más de 17 mil préstamos personales en décima asignación del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 07:35:37

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que fueron asignados 17 mil 836 créditos como parte de la décima entrega del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, dirigida a las y los derechohabientes que cumplieron con los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 6 mil 508 préstamos ordinarios; 914 préstamos exclusivos para pensionadas y pensionados; 7 mil 152 préstamos especiales; y 3 mil 262 préstamos conmemorativos.

Para realizar su inscripción, las y los interesados deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y posteriormente dar clic en la opción “Registro para asignación”.

El Instituto recuerda que todos los trámites del ISSSTE son gratuitos y no requieren intermediarios, por lo que deben realizarse de manera personal.

Con estas acciones, el ISSSTE fortalece el bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, mediante el otorgamiento de préstamos personales que contribuyen a su economía familiar.