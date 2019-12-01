Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 17:31:30

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2026.- Las ofertas que prometen multiplicar el dinero mediante depósitos pequeños, así como la venta de supuestos billetes falsos conocidos como “G5”, se han convertido en mecanismos de riesgo difundidos a través de redes sociales, donde usuarios pueden ser víctimas de estafas o involucrarse en actividades ilícitas que derivan en consecuencias legales.

De acuerdo con reportes sobre estas prácticas, los billetes G5 se promocionan en plataformas como Facebook, TikTok y Telegram, mediante publicaciones que ofrecen supuestas réplicas de alta calidad. Los vendedores suelen pedir anticipos para apartar los paquetes, pero en algunos casos desaparecen después de recibir el dinero o entregan productos distintos a los anunciados.

El uso de estas piezas para realizar compras o transacciones, cuando se sabe que son falsas, puede constituir un delito federal. El Código Penal Federal contempla penas de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días multa para quienes falsifiquen, distribuyan o utilicen moneda apócrifa.

Otra modalidad detectada consiste en ofrecer transferencias de cantidades elevadas a cambio de depósitos iniciales menores. Entre las propuestas identificadas figuran pagos de 900 pesos para supuestamente recibir 5 mil 500, mil 300 pesos por 7 mil 900 y mil 800 pesos a cambio de 11 mil pesos.

En estos esquemas, los interesados son contactados por mensajes privados y reciben supuestas pruebas de operaciones exitosas para convencerlos de participar. Posteriormente, pueden solicitarles información bancaria, datos personales y hasta su ubicación, con el argumento de que recibirán primero un depósito y después deberán transferir parte del dinero.

Las autoridades financieras han advertido también sobre el riesgo de prestar cuentas bancarias o permitir que terceros las utilicen para recibir y mover recursos, pues los titulares podrían verse involucrados en operaciones de procedencia desconocida y tener que responder por los movimientos registrados.

Ante estas prácticas, se recomienda evitar depósitos a desconocidos, desconfiar de las promesas de ganancias rápidas, no compartir datos bancarios ni códigos de seguridad y abstenerse de recibir o transferir dinero por instrucciones de personas ajenas. En caso de detectar un posible fraude, es importante conservar conversaciones y comprobantes para realizar la denuncia correspondiente.