Negociaciones del T-MEC podrían extenderse más allá de julio; podrían ser por separado: Jamieson Greer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 11:52:38

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de abril 2026.- Las negociaciones sobre el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), podrían extenderse más allá del límite establecido del 1 de julio, anunció el enviado especial del Gobierno estadounidense para la negociación, Jamieson Greer.

En ese sentido, el funcionario indicó que es posible que su país deba tomar medidas para salir del acuerdo, a fin de continuar con las conversaciones de manera individual.

“Estados Unidos buscará protocolos por separado con México y con Canadá”, dijo Greer al participar en una entrevista en el Instituto Hudson.

Igualmente, reiteró que el presidente Donald Trump “ha dejado claro que no está satisfecho con muchos de los resultados del T-MEC”, entre ellos el aumento significativo de las importaciones de automóviles procedentes de México, y de acero y aluminio de ambos países.

Cabe mencionar que México y Estados Unidos comenzaron con las negociaciones sin Canadá el pasado 18 de marzo con una serie de reuniones en Washington encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por parte de México, y por Greer por parte de Estados Unidos.