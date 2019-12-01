Multimillonarios aportan 21 centavos de cada 100 pesos recaudados en México: Oxfam

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- Los multimillonarios en México, aportan de manera individual, solamente 21 centavos de cada 100 pesos recaudados por concepto de impuestos en el país, aseveró Carlos Brown, director de Programas en Oxfam México.

“En este ámbito hay una clara falta de transparencia tributaria, lo que no ocurre en el resto del mundo. Y es que en México, de cada 100 pesos de recaudación de impuestos federales, los multimillonarios, como individuos, contribuyen con 21 centavos”, comentó el experto, quien consideró que la gente del país necesita tener más información sobre qué pasa con el pago de impuestos entre los más ricos de la nación.

En ese sentido, el experto comentó que, los datos tributarios disponibles son relativamente amplios para los grupos de menores ingresos, se vuelven difusos o inexistentes cuando se trata de las personas más ricas del país, tal y como lo muestra Oxfam en su estudio titulado “Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México”.

Brown dijo que “la falta de datos desagregados sobre el pago de impuestos también dificulta cuestionar narrativas profundamente arraigadas, como la idea de que las grandes fortunas sostienen la economía nacional o que ciertos grupos, como quienes trabajan en la informalidad, no aportan fiscalmente a la sociedad”.

Por su parte, Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, destacó que la organización realizó nueve propuestas contra la concentración extrema de la riqueza y entre ellas sobresalen las enfocadas directamente en el sistema de cuidados, que consisten en promover políticas incluyentes con participación colectiva y desarrollar infraestructura social para redistribuir el trabajo no remunerado.

“Un sistema de cuidados puede arreglar, cuando menos, el tema del tiempo”, sostuvo Haas durante la presentación del estudio.