Michoacán va por la protección total de su aguacate: Sedeco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 09:13:46

Morelia, Michoacán, 5 de febrero de 2026.- La Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán permitirá proteger legalmente el nombre, origen y prestigio de uno de los productos agrícolas más importantes del estado y del país, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Con la publicación de la solicitud de Declaración de Protección en el Diario Oficial de la Federación, inicia formalmente un procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), conforme a lo establecido en la ley, con el objetivo de reconocer las características del aguacate producido en la Franja Aguacatera del estado, vinculadas a su territorio, condiciones naturales y prácticas productivas.

Este mecanismo funcionará como un instrumento de protección y ordenamiento que permitirá dar certeza jurídica al nombre y origen del aguacate michoacano, diferenciarlo en los mercados nacionales e internacionales y fortalecer la confianza de consumidores y compradores, detalló Claudio Méndez Fernández, titular de Sedeco.

La medida impulsará el valor agregado mediante reglas claras de producción, cosecha y empaque. Así, se protege la reputación del aguacate michoacano y se brinda certidumbre a productores y empacadores que cumplan con estándares de calidad y trazabilidad.

La Indicación Geográfica evitará el uso indebido del nombre regional en productos ajenos, frenando la competencia desleal y blindando el posicionamiento del aguacate michoacano en los mercados.

Luego de la publicación de la solicitud, se abre un periodo de dos meses para que personas, productores o actores interesados presenten observaciones, propuestas o adecuaciones, conforme al procedimiento previsto por el IMPI, con el fin de fortalecer este esquema de protección.

Con esto, Michoacán reafirma su vocación agrícola e impulsa mecanismos de valor agregado, certificación y comercialización que permitan proteger uno de los productos que distinguen al estado a nivel mundial, apostando por una economía con identidad, legalidad y desarrollo sostenible.