Michoacán supera el medio millón de empleos formales; alcanzó su cifra más alta en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 10:16:13

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Michoacán registró 501 mil 402 empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al cierre de febrero de 2026, con lo que la entidad se mantiene por arriba del medio millón de puestos de trabajo formales, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que este resultado refleja la estabilidad del mercado laboral en el estado y el fortalecimiento de las actividades económicas que impulsan la generación de empleo formal en diversos sectores productivos.

Explicó que durante el arranque de 2026 se observó una recuperación en el número de trabajadores registrados, ya que en diciembre de 2025 se contabilizaban 496 mil 049 empleos, lo que representa la generación de más de 5 mil nuevos puestos formales en los primeros meses del año.

Detalló que el empleo formal en la entidad ha mantenido una tendencia de crecimiento en los últimos años.

Mientras que en octubre de 2021 se registraban 466 mil 916 trabajadores, para febrero de 2022 la cifra ascendió a 467 mil 596, en 2023 fue de 479 mil 469, en 2024 alcanzó 492 mil 055, en 2025 sumó 493 mil 501, hasta llegar a 501 mil 402 empleos en febrero de 2026, lo que ha permitido que en lo que va de la presente administración se hayan generado 36 mil 660 nuevas plazas de empleo formal en la entidad.

A nivel nacional, el IMSS reportó 22 millones 691 mil 750 puestos de trabajo al 28 de febrero de 2026, cifra que confirma el dinamismo del empleo formal en el país, destacó el secretario.