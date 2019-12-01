México y EU ultiman detalles del Acuerdo Global Modernizado

México y EU ultiman detalles del Acuerdo Global Modernizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 14:49:35
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Bruselas, Bélgica, a 21 de abril 2026.- México y la Unión Europea (UE) afinan los últimos detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Por tal motivo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Roberto Velasco Álvarez, se reunió en Bruselas, Bélgica, con António Costa, presidente del Consejo Europeo.

De acuerdo con un comunicado oficial, ambos funcionarios abordaron cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión entre México y el bloque europeo.

Igualmente, como parte de su gira de trabajo, el canciller Velasco Álvarez se reunió con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a fin de revisar la agenda bilateral y subrayar la importancia de aumentar el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad y asuntos digitales.

Igualmente, se encontró con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, con el propósito  de garantizar una transición limpia, justa y competitiva para explorar vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que permitirán impulsar un crecimiento más justo y sostenible.

También, el secretario conversó con Markus Beyrer, presidente de Business Europe, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea, sobre la capitalización de oportunidades emergentes con la firma del AGM y de la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los desafíos del sistema económico global.

Por último, el titular de la SRE platicó con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, con quien charló sobre la importancia del diálogo parlamentario para fortalecer la relación y consolidar una agencia estratégica entre México y la Unión Europea.

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