México inicia investigación antidumping por importación de manzanas desde EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 14:19:04

Ciudad de México, a 7 de enero 2026.- La Secretaría de Economía informó que aceptó formalmente una solicitud para iniciar una investigación antidumping sobre la importación de manzanas originarias de Estados Unidos.

Lo anterior, tras detectar que estos productos se comercializan en el mercado mexicano a precios inferiores a su valor normal, según una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Según el documento oficial, la investigación antidumping abarcará las importaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Al mismo tiempo, el análisis de daño a la industria nacional se extenderá por un lapso más amplio, del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025, con el objetivo de evaluar los efectos acumulados de las importaciones en los productores mexicanos.

Cabe señalar que la solicitud para iniciar el procedimiento fue presentada el 29 de agosto de 2025 por la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua (Unifrut).