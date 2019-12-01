Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 13:23:51

Ciudad de México, a 16 de noviembre 2026.- México trabaja con el gobierno de Reino Unido para formar una coalición de países del acuerdo transpacífico que refuerce la vigilancia de las reglas de origen y evite la triangulación comercial, según informó la Secretaría de Economía.

Según el comunicado, la propuesta busca fortalecer el cumplimiento de las reglas de origen del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), con el propósito de proteger a las industrias nacionales frente a prácticas comerciales desleales.

Además, se mencionó que presentar la iniciativa fue uno de los principales objetivos de la visita a Londres del subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, quien también promovió un mecanismo bilateral para facilitar negocios y alianzas industriales en electrónica y productos farmacéuticos.

“Esta iniciativa busca evitar prácticas de triangulación comercial y garantizar que los beneficios arancelarios se otorguen únicamente a los productos que cumplan con las disposiciones del acuerdo”, señaló la dependencia en un comunicado.

El segundo eje plantea establecer un Comité Bilateral de Mejora del Ambiente de Negocios con Reino Unido, siguiendo el modelo de cooperación que mantiene con Japón.

“Este mecanismo permitirá mantener un diálogo permanente entre ambos gobiernos y el sector privado para identificar oportunidades de inversión, atender obstáculos al comercio y facilitar las operaciones de las empresas de ambos países”, se explicó en el boletín de prensa.