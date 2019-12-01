México anuncia productos de importación que tendrán aranceles de hasta 50%

Ciudad de México, a 29 de diciembre 2025.- El gobierno federal publicó la lista de mil 463 fracciones arancelarias que agrupan bienes como maquillaje, cosméticos, electrodomésticos, muebles, juguetes, productos de plástico, importados de países con los que México no tiene un tratado de libre comercio como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia, entre otros.

De acuerdo con la publicación del “Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación” en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de enero de 2026, entrarán en vigor los gravámenes que van del 5% al 50% y que serán productos como sobres de papel o de cartón, pañuelos y toallitas desechables, aparatos de cocción, calientaplatos, estufas, calderas, cocinas, parrillas, braseros, hornos de gas, radiadores, lavadoras, secadoras, juguetes que sean réplicas de armas de fuego o para lanzar agua, prendas de vestir, calzado, sombreros, entre otras cosas.

Cabe señalar que los productos con las tarifas más altas serán los automóviles para transporte de personas o mercancía, ya sea que operen con gasolina, diésel o eléctricos.

De igual forma, tendrán un arancel del 25 por ciento las motocicletas, radiadores de aceite, embragues y otras partes.

Además de siderúrgicos como productos laminados de 0.5 milímetros, alambrón de hierro con diámetro inferior a 14 milímetros.