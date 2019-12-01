Más de mil 600 vacantes en la primera feria de empleo del Plan Michoacán: Sedeco 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:49:02

Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer el empleo formal y acercar oportunidades laborales a la población, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) llevará a cabo la primera Feria de Empleo del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia mañana jueves 22 de enero. En este encuentro se ofertarán mil 625 vacantes formales a través de 170 empresas participantes.

La feria se realizará de manera simultánea en Morelia, Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro, facilitando que jóvenes, mujeres y hombres con perfiles técnicos y profesionales accedan a opciones laborales en diversos sectores productivos.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, destacó que se trata de la primera feria de empleo dentro del Plan Michoacán y marca el comienzo de una estrategia de vinculación laboral permanente en la entidad. “Son vacantes formales, con salarios competitivos y empresas listas para la contratación inmediata”, subrayó.

En el caso de Morelia, la jornada tendrá un horario de 09:00 a 14:00 horas en la explanada del IMSS, ubicada en la calle Madero Poniente número 1200, colonia Centro, donde participarán 45 empresas con 415 plazas. Asimismo, se contará con oferta en el resto del estado: Uruapan con 250 vacantes; Lázaro Cárdenas, 260; Zamora, 235; Zitácuaro, 245; y La Piedad con 220 espacios.

La oferta laboral incluye sueldos que parten desde el salario mínimo hasta los 20 mil pesos mensuales, además de todas las prestaciones de ley, lo que garantiza mejores ingresos y mayor estabilidad para las y los asistentes.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al número 443 100 9526 o acudir a las oficinas de atención en Morelia, ubicadas en avenida Lázaro Cárdenas número 866, colonia Ventura Puente.