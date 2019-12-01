Llama SAT a presentar dictamen de estados financieros; fecha límite es el 15 de mayo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 11:34:12

Ciudad de México, 17 de abril del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda a empresas y personas físicas con actividad empresarial que el 15 de mayo vence el plazo para presentar el dictamen de estados financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, por lo que llama a cumplir a tiempo con este trámite.

Dicho dictamen comprende el informe de un contador público autorizado, quien emite su opinión sobre la naturaleza, alcance y resultado de la situación financiera del contribuyente.

Esta obligación fiscal aplica para empresas que, en el ejercicio inmediato anterior, acumularon ingresos iguales o superiores a mil 940 millones 178 mil 120 pesos para efectos del impuesto sobre la renta (ISR) o que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores.

Las empresas y personas físicas con actividad empresarial tienen la opción de presentarlo si sus ingresos acumulables superan los 157 millones 785 mil 270 pesos; si el valor de sus activos es superior a 124 millones 650 mil 380 pesos o al menos 300 de sus trabajadores les prestaron servicios en cada mes del ejercicio declarado.

Para tales efectos, el SAT pone a disposición la siguiente liga para presentar el dictamen de estados financieros: https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/dictamen-fiscal

Las y los contribuyentes obligados que no presenten el dictamen, o lo hagan fuera del plazo legal, pueden ser acreedores a sanciones que van desde los 17 mil 330 pesos a 173 mil 230 pesos. Además, se les puede restringir el uso del Certificado de Sello Digital necesario para emitir comprobantes fiscales y, en caso de no solventar el incumplimiento, puede derivar en la cancelación definitiva, entre otras penalizaciones establecidas en las disposiciones fiscales.

Cumplir con esta obligación fortalece la solidez del sistema tributario mexicano para contar con los recursos que impulsan el desarrollo del país en beneficio de las y los mexicanos.