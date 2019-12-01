Jueza frena subasta de Altos Hornos de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 08:20:21

Ciudad de México, a 27 de febrero 2026.- La jueza federal Ruth Haggi, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, declaró desierta la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa), por lo que se pospuso la venta de ambas empresas siderúrgicas ubicadas en Coahuila.

A través de un comunicado, la togada con jurisdicción a nivel nacional indicó que su determinación es “por causas no imputables” al Poder Judicial.

Por su parte, el representante de la expresa, Víctor Manuel Aguilera, explicó a la jueza que no se cumplieron condiciones legales indispensables para concretar la venta.

Entre las mismas condiciones se encuentran que los acreedores manifestaran su conformidad para que sus bienes pudieran venderse como parte de la unidad productiva, y que exhibieran una “garantía de seriedad” por parte del postor.

Cabe señalar que el plazo para exhibir esta garantía venció el miércoles y el monto ascendía a casi 2 mil 024 millones de pesos, equivalente al 10 % del valor mínimo de referencia de la puja, fijado en mil 127 millones de dólares.

Por lo anterior, la juzgadora indicó que a fin de “lograr el mayor beneficio para la totalidad de los acreedores”, en particular de los trabajadores, otorgará al representante un plazo de 20 días hábiles para entregar una nueva propuesta de enajenación de los bienes.

El Poder Judicial agregó en su nota que en esta etapa se busca la reactivación y conservación de ambas compañías “como unidad productiva”, con beneficio para la región y el sector siderúrgico nacional.