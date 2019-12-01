Economía mexicana retrocede en julio; rompe racha de 3 meses al alza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:50:42
Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- La economía mexicana registró un retroceso en julio, tras hilar tres meses al alza, de acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un alza mensual de 0.2% en junio y una disminución de 0.1% en julio de 2025.

Los cálculos del organismo autónoma indican que la actividad productiva del país avanzó debido a que la industria habría registrado una baja mensual estimada de 0.1% en julio, luego de una disminución observada también de -0.1% en junio.

Mientras tanto, el sector servicios habría reportado un retroceso de 0.1% en el séptimo mes del año, luego de un alza prevista de 0.4% en el periodo inmediato anterior.

En ese sentido, el IOAE anticipa para junio de 2025 un incremento anual de 0.1% de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

