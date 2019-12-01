Invita SAT a empresas a presentar su Declaración Anual

Invita SAT a empresas a presentar su Declaración Anual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 10:59:18
Ciudad de México, 12 de enero del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invita a las empresas a presentar su Declaración Anual 2025 y cumplir con esta obligación fiscal durante el periodo que inició el pasado 1 de enero y concluye el 31 de marzo de 2026.

Las fechas para presentar la declaración son las siguientes:

•    Las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación tienen hasta el 19 de enero para presentar la declaración del ejercicio por liquidación.
•    Las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero para presentar su declaración del ejercicio.
•    Los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con este trámite.

En la nueva plataforma, la Declaración Anual cuenta con la siguiente información precargada:

•    Pagos provisionales presentados y pagados durante el ejercicio.
•    Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio.
•    Retenciones efectivamente pagadas (ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios, arrendamiento y RESICO).
•    CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.
•    Remanente de declaraciones de ejercicios anteriores, como pérdidas fiscales, pagos al extranjero, dividendos, subsidio para el empleo, entre otros.

Para enviar la declaración es necesario contar con e.firma vigente y con un servicio de banca electrónica, ya que en caso de obtener un saldo a cargo, el pago debe realizarse mediante transferencia a través de bancos autorizados para el cobro de contribuciones federales. 

Es importante señalar que, si se requiere modificar los ingresos o cualquier otro dato precargado, se deben presentar declaraciones complementarias. Cuando exista un saldo a cargo, la actualización de la información será visible 48 horas después del pago. Si el saldo es en ceros, tardará 24 horas en reflejarse.

Cabe recordar que desde el 1 de diciembre de 2025 se puso a disposición de los contribuyentes el simulador del Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza, para que las empresas visualicen la información que presentaron durante el ejercicio fiscal 2025. 

El SAT trabaja constantemente para brindar todas las facilidades y herramientas que permitan a las y los contribuyentes cumplir correctamente con la Declaración Anual, lo que permitirá fortalecer la recaudación y, con ello, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población.

