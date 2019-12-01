Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 12:16:43

Querétaro Corregidora a 22 de noviembre de 2026.- Con una bolsa conjunta de 4 millones de pesos, el presidente municipal de Corregidora, Josué "Chepe" Guerrero, encabezó la entrega de la primera etapa de rehabilitación en la vialidad de acceso al Parque Industrial Balvanera, uno de los principales motores económicos y generadores de empleo de la demarcación.

Explicó que la obra se ejecutó bajo un esquema de coinversión peso a peso, en el que la administración municipal y los empresarios del complejo industrial aportaron dos millones de pesos cada uno.

“Los trabajos consistieron en la colocación de concreto hidráulico para garantizar una superficie de rodamiento más resistente y segura ante el tránsito pesado que circula diariamente por la zona”.

Durante el recorrido de supervisión y entrega, el edil subrayó que la alianza entre el gobierno local y la iniciativa privada es clave para mantener la competitividad del municipio y atraer nuevos capitales.

"Tenemos que tener vialidades que nos ayuden a que siga creciendo económicamente el municipio. Yo lo he dicho y creo en ello: la mejor manera de combatir la pobreza es con empresa. Si tenemos parques industriales en buenas condiciones, vamos a seguir fomentando la inversión, la creación de empleos y la productividad".

En el evento participaron Rogelio Padilla, presidente del Parque Industrial Balvanera, y Francisco Joss Larrondo, representante del Consejo de Administración del Fraccionamiento Industrial Balvanera, quienes respaldaron el trabajo coordinado para dignificar los espacios productivos.

Finalmente informó que esta intervención forma parte de un proyecto integral que contempla una segunda etapa de rehabilitación, con la cual se busca dar continuidad al mejoramiento urbano y consolidar a Corregidora como un polo atractivo para la industria en la zona metropolitana de Querétaro.