Inversión fija bruta en México cae 6.4% en noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:59:29

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- La inversión fija bruta en México cayó un 6.4 por ciento interanual el pasado mes de noviembre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el comunicado del organismo autónomo, la caída se debe al retroceso anual de 14.5 por ciento en la maquinaria y equipo.

Igualmente, detalló que la inversión privada bajó 4.9 por ciento interanual, mientras que la pública se desplomó 14.6 por ciento.

Por lo anterior, la inversión fija bruta acumuló una caída del 7.3 por ciento interanual en los primeros once meses del año, con retrocesos del 5.4 por ciento en la construcción y de 9.3 por ciento en la maquinaria y equipo.

Mientras tanto, la inversión privada también decreció 4.9 por ciento interanual de enero a noviembre y la pública 19.7 por ciento.

En contraparte, la inversión se elevó 0.4 por ciento en noviembre frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.