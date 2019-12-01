Inflación supera expectativas al alza en noviembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 07:28:48

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la inflación general anual en México superó las expectativas de los expertos al alza y se ubicó en 3.80 por ciento durante noviembre de 2025.

A través de un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 142.645: aumentó 0.66 por ciento respecto al mes anterior.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.19 por ciento a tasa mensual.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.28 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 3.49 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 2.97 por ciento.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un aumento mensual de 0.85 y de 3.93 por ciento a tasa anual.