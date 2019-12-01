Inflación se dispara a 4.63% en primera quincena de marzo

Inflación se dispara a 4.63% en primera quincena de marzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 10:44:57
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Ciudad de México, a 24 de marzo 2026.- La inflación general anual se disparó a 4.63 por ciento durante la primera quincena de marzo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un nivel de 145.446: aumentó 0.62 por ciento respecto a la quincena anterior. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.14 por ciento y la anual, de 3.67 %.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.22 por ciento a tasa quincenal. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.20 % y los de servicios, 0.25 por ciento.

Mientras que, a tasa quincenal el índice de precios no subyacente creció 1.96 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 8.34 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.48 %.

En la primera quincena de marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) 2 tuvo un crecimiento quincenal de 0.69 y de 4.61 por ciento a tasa anual. En el mismo periodo de 2025 ascendió 0.07 y 3.50 %, en ese orden.

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