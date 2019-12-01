Inflación por debajo de las expectativas; llega al 3.49% en primera mitad de agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:24:23

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La inflación en México llegó al 3.49 por ciento en la primera mitad de agosto, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe señalar que dicho porcentaje se encuentra por debajo de las expectativas de las organizaciones especializadas.

Según el organismo autónomo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor observó en la primera quincena del presente mes un retroceso de 0.02% respecto el periodo inmediato anterior, cifra menor a la diminución de -0.03% reportado un año antes.

No obstante, el incremento anual de precios en la primera mitad de agosto estuvo por debajo de la mediana de las proyecciones de los analistas que era de 3.63%, e incluso menor al rango de sus expectativas que iban de un mínimo de 3.52% a un máximo de 3.80% previsto por las 35 instituciones financieras consultadas por Citi.

Mientras tanto, los bienes y servicios cuyos precios tuvieron más incidencia al alza en la inflación de la primera mitad de agosto, fueron: el chile serrano con un aumento quincenal de 12.87%; limón, 5.93%; tomate verde, 3.98%; cremas para la piel, 1.45%; Universidad, 1.11%; detergentes, 0.89%; papel higiénico y pañuelos desechables, 0.66%; carne de res, 0.5%; loncherías, fondas, taquerías y torterías, 0.38%; y vivienda propia, 0.14%.

En contra parte, entre los genéricos cuyos precios más influyeron a la baja se encuentran: el chayote con una contracción quincenal de 13.10%; cine, 10.01%; transporte aéreo, -8.42%; jitomate, -8.78%; plátanos, -1.05%; pollo, -2.47%; huevo, -1.30%; crema y productos de higiene dental, -1.10%; y automóviles, -0.23%.