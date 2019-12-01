Inflación en México sube al 3.45% en septiembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 10:19:21

Ciudad de México, a 8 de octubre 2026.- La inflación general anual en México se elevó al 3.45 por ciento en el pasado mes de septiembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el organismo autónomo, el aceleramiento se debe en gran medida al encarecimiento de algunos alimentos como el jitomate y la cebolla.

Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025 la inflación anual fue del 3.76%

El mes pasado, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, aumentó 0.20% a tasa mensual.

Por otra parte, el índice de precios subyacente subió 1.20% a tasa mensual. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras aumentaron 4.40% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 0.41%.