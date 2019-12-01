Inflación en México acelera en octubre; supera previsiones de expertos

Inflación en México acelera en octubre; supera previsiones de expertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 07:59:22
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Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- La inflación general anual en México se ubicó en 3.75 en el pasado mes de octubre, por lo que ligó tres meses al alza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo autónomo explicó que la subida se debe principalmente al incremento estacional  en precios de tarifas eléctricas, así como el aumento en gas LP; frutas y verduras como el jitomate, tomate y calabacita; servicios turísticos, particularmente en tarifas aéreas y paquetes.

Cabe señalar que las expectativas del mercado pronosticaban un aumento del 0.51 por ciento mensual y un máximo acumulado de 3.61% interanual.

Además, el Inegi mencionó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.65 por ciento mensual en octubre, la mesa alta para un octubre desde 2021.

Mientras tanto, la inflación subyacente, que integra el 76 por ciento del INPC, excluye productos volátiles o que no responden a condiciones de mercado y ofrece una mirada de mediano plazo, se ubicó en 3.80 por ciento.

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