Inflación acelera y se ubica en 4.02% en febrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 07:44:32

Ciudad de México, a 9 de marzo 2026.- La inflación general en México se ubicó en 4.02 por ciento durante febrero pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un aumento de 0.50 por ciento respecto al mes anterior. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.28 % y la anual, de 3.77 por ciento.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.46 por ciento a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.39 % y los de servicios, 0.52 por ciento.

Mientras tanto, a tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 0.64 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.94 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.02 por ciento.