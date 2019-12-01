Inaugura Yankel Benítez 10a Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 16:04:13

Morelia, Michoacán; 15 de noviembre de 2025.- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, inauguró oficialmente la Décima Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo, localidad que reconoció como una fuente de economía y tradición para nuestro municipio.

"Son un pilar de nuestra economía local, son el corazón donde nacen nuestras tradiciones, y todo esto abona a un propósito muy claro del gobierno de Alfonso Martínez: hacer de Morelia la mejor ciudad para vivir", comentó el secretario en su mensaje inaugural.

Ante artesanos y habitantes, así como funcionarios estatales, municipales y visitantes, Yankel Benítez reiteró que la gente de esta localidad puede contar con el gobierno de Martínez Alcázar para el apoyo a su tenencia y su tradicional feria.

A su vez, la secretaria de Fomento Económico de Morelia, Guadalupe Herrera Calderón, destacó que la iniciativa del alcalde y el talento de los artesanos han sido dos fundamentos para que la Feria del Molcajete crezca y se consolide.

El jefe de tenencia, Santos Pérez Dimas, secundó este punto al señalar que "De manera muy especial quiero agradecer a nuestro presidente Alfonso Martínez por su compromiso, voluntad y resultados".

En un ambiente de alegría y respeto a la labor de sus manos, se entregaron los premios al concurso artesanal de molcajete y metate, así como se dieron los toques finales y se repartió la gran salsa preparada para el molcajete monumental.

Cabe destacar que la feria cuenta con más de 50 expositores que esperan a 16 mil asistentes hasta el 17 de noviembre; en la inauguración también se contó con la presencia del regidor Salvador Arvizú Cisneros, representantes del Gobierno del Estado y líderes artesanales.