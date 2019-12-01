Hacienda destaca "estabilidad" financiera en México a pesar de "volatilidad internacional"

Hacienda destaca "estabilidad" financiera en México a pesar de "volatilidad internacional"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 11:18:29
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Cancún, Quintana Roo, a 20 de marzo 2026.- Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), destacó que México ha mostrado “estabilidad” y resiliencia frente a la volatilidad internacional.

Asimismo, durante su participación en la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, Quintana Roo, el funcionario federal aseguró que hay condiciones para traducir esa solidez en más financiamiento, inversión y crecimiento en 2026.

De igual forma, señaló que “en un entorno internacional de volatilidad, la economía mexicana ha mantenido estabilidad y resiliencia y apunta en 2026 a un crecimiento sólido y sostenido”.

Además, resaltó que uno de los pilares de esa fortaleza ha sido la conducción responsable de las finanzas públicas, al destacar que la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles, con una estructura de largo plazo y tasas fijas, financiada sobre todo en el mercado doméstico, lo que ha permitido conservar el grado de inversión del país.

Por otra parte, el secretario Amador Zamora añadió que la República Mexicana mantiene una posición externa sana, con reservas internacionales superiores a 250 mil millones de dólares, y expuso que esa “estabilidad” también descansa en instituciones económicas sólidas, entre ellas la autonomía del Banco de México, así como en un mercado laboral dinámico.

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