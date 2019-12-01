Gobierno de Morelia impulsa a emprendedoras con el Bazar “Todas Brillamos”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 18:24:17

Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025.- Como parte del impulso permanente del Gobierno de Morelia a las emprendedoras morelianas, este sábado arrancó el Bazar “Todas Brillamos”, un espacio que durante dos días reúne el talento, la creatividad y el trabajo de 60 mujeres emprendedoras, en pleno corazón de la ciudad.

La actividad es impulsada por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) y forma parte de las acciones del gobierno que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, orientadas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y promover el consumo local.

Este sábado, el bazar se desarrolla en el Andador Miguel Hidalgo y la Plaza Benito Juárez, donde permanecerá abierto hasta las 7:00 de la tarde, ofreciendo productos locales y opciones ideales para la temporada navideña, pensadas para toda la familia.

El Bazar continuará este domingo en el Andador Nigromante, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, consolidándose como una alternativa accesible para adquirir regalos, apoyar proyectos locales y reconocer el esfuerzo de las mujeres que impulsan sus propios emprendimientos.

Al respecto, la titular de SEMMUJERIS, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó que este tipo de espacios representan una herramienta de transformación social:

“Cerramos este año con este importante bazar; la idea es que todos los años tengamos esta posibilidad de apoyar los emprendimientos. Lo importante es contar con autonomía económica, porque es una herramienta que transforma realidades”.

El Bazar “Todas Brillamos” promueve el consumo responsable, la convivencia familiar y el fortalecimiento de redes de apoyo entre emprendedoras, reafirmando el compromiso del Gobierno de Morelia con la igualdad sustantiva y el desarrollo económico con enfoque social.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a visitar el bazar y sumarse al impulso del talento local que fortalece la economía y el tejido social del municipio.