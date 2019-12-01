Fortalecen Querétaro y Bogotá cooperación en favor de emprendedores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 11:42:53

Querétaro, Querétaro, 21 de agosto del 2025.- El Instituto Queretano del Emprendimiento y la Innovación (IQEI) y la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro firmaron un Memorando de Entendimiento con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, Colombia, con el propósito de consolidar una agenda intergubernamental en beneficio del ecosistema emprendedor de ambas regiones.

La firma de este acuerdo, indicó el director del IQEI, Adolfo De La Isla Espinosa, representa una alianza estratégica entre Querétaro y Colombia, que permitirá a los emprendedores acceder a nuevas oportunidades de formación, vinculación internacional y transferencia de conocimiento.

Mediante la consolidación de esta alianza, el IQEI reafirma su compromiso de impulsar a los emprendedores queretanos mediante mesas de trabajo, talleres, reuniones virtuales y espacios que generen un impacto directo en sufortalecimiento y crecimiento.

“El emprendimiento es un puente que une países, talentos e ideas y este acuerdo con Bogotá refleja nuestra visión de abrir puertas internacionales para que los emprendedores queretanos puedan crecer y competir a nivel global”, concluyó.

Durante la firma, el secretario de Desarrollo Económico del Municipio de Querétaro, Alejandro Sterling Sánchez, subrayó la importancia de este documento como un paso firme hacia la internacionalización del ecosistema emprendedor local, que resalta el respaldo institucional que fortalece a las y los emprendedores.