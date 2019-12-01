FMI recorta pronósticos de crecimiento para México en 2026 y 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 07:44:05

Ciudad de México, a 8 de junio 2026.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus pronósticos de crecimiento económico para México en 2026 y 2027, debido a que “la incertidumbre seguirá limitando la actividad” productiva en el país.

El organismo internacional redujo de 1.6 a 1.2 por ciento su estimación del crecimiento económico del país.

Mientras que, para 2027 pasó de 2.2 a 1.9 por ciento.

“En México, se proyecta una aceleración moderada del crecimiento gracias a políticas internas menos restrictivas, pero la incertidumbre seguirá limitando la actividad”, señala el informe.

En lo que respecta al crecimiento global, el FMI estima que este año el avance sea de 3 por ciento y de 3.4 por ciento en 2027, cifras que en términos acumulados no representan una variación frente a lo reportado en abril.

“Esta modesta desaceleración refleja los efectos de la guerra en Oriente Medio, parcialmente compensados por el impulso acelerado de la demanda en el ciclo tecnológico global gracias a los avances en inteligencia artificial (IA) y su adopción. El impacto varía considerablemente según la exposición de los países a la guerra y su posición en la cadena de valor tecnológica”, detalló el organismo.