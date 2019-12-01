FINABIEN se consolida como la mejor opción para las remesas

Ciudad de México, 29 de octubre del 2025.- Financiera para el Bienestar (FINABIEN) se consolida como la opción más favorable para que las y los connacionales en Estados Unidos envíen dinero a sus familias en México.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),

FINABIEN se mantiene, por octava semana consecutiva, ya que desde el 11 de agosto de este año se posicionó por primera vez como la mejor alternativa para envió de dinero de Estados Unidos a

nuestro país en la movilidad de depósito a cuenta o transferencia.

El 27 de octubre, durante la “Conferencia del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia

Sheinbaum Pardo, el titular de la PROFECO, Iván Escalante Ruiz, destacó que FINABIEN es la opción “más económica” del mercado, gracias a su baja comisión y a un tipo de cambio altamente

competitivo.

Esta combinación ha permitido que los envíos de dinero realizados a través de la

Financiera generen un mayor valor para los hogares que dependen de las remesas.

Según las cifras comparativas de la PROFECO, al enviar 400 dólares a través de FINABIEN, las familias pueden recibir hasta 360 pesos más que otras opciones que ofrecen un tipo de cambio menor, una cantidad que impacta directamente en su economía y contribuye a mejorar su bienestar. Este resultado refleja el compromiso de FINABIEN con las y los migrantes.

“La PROFECO nos da la razón una vez más: FINABIEN es la opción que más valor le da al esfuerzo denuestros paisanos. Ser la alternativa más económica por ocho semanas consecutivas demuestra que nuestras políticas priorizan a las familias y garantizan que sus remesas lleguen completas y con el mejor tipo de cambio. Invitamos a todos nuestros connacionales en Estados Unidos a utilizar nuestros servicios y obtener la Tarjeta FINABIEN Paisan@ México–EUA para realizar sus envíos con confianza y seguridad”, señaló la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores.

De acuerdo con el monitoreo semanal realizado por la PROFECO —con base en el promedio de pesos recibidos por un envío de 400 dólares, correspondiente a las observaciones del 23 de octubre de 2025—, FINABIEN se mantiene a la cabeza del sector al ofrecer las condiciones más favorables para los usuarios: un monto promedio de 7,539.22 pesos por cada envío, un tipo de cambio competitivo de $18.99 pesos por dólar y una comisión promedio de sólo 2.99 USD.