FINABIEN impulsa la estrategia para ampliar crédito y pagos digitales a pequeños negocios

Ciudad de México, 27 de febrero del 2026.- Con el objetivo de reducir las barreras financieras que enfrentan miles de micronegocios en el país y fortalecer la economía popular y las finanzas sociales, Financiera para el Bienestar (FINABIEN) anunció el impulso de una agenda de inclusión financiera enfocada en facilitar el acceso al crédito, fomentar el ahorro y ofrecer soluciones digitales de bajo costo para aceptar pagos electrónicos.

En el marco de la Semana Fintech México, FINABIEN llevó a cabo el Primer Conversatorio: “Hacia una política pública para la inclusión financiera. Oportunidades y retos para México”, donde la directora general del organismo, Rocío Mejía Flores, explicó que la institución continúa trabajando en el desarrollo de herramientas tecnológicas accesibles que permitan a pequeños comerciantes incorporarse al sistema financiero sin asumir costos elevados que afecten sus ingresos, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía popular desde el territorio.

Lo anterior se enmarca en las instrucciones que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, otorgó a FINABIEN: impulsar el crédito, promover el ahorro popular y facilitar el envío y recepción de remesas.

Mejía Flores, resaltó que la transformación digital debe ser una herramienta de bienestar y no un privilegio, orientada a consolidar un modelo financiero que fortalezca la economía popular y las finanzas sociales en México.

El conversatorio fue moderado por la Mtra. Beatriz Durán Serrano de Puntored, experta en sector Fintech de México y latinoamericana y contó con la participación de las y los investigadores del grupo Siglo XXII de la Universidad Nacional Autónoma de México como ponentes.

En su intervención, la Mtra. Alejandra Cullen destacó que FINABIEN es la vía más efectiva para llegar a las comunidades más alejadas del país, no solo para la transferencia de recursos, sino para el acceso y promoción de la educación financiera. Subrayó que gran parte de la infraestructura que permite operar servicios financieros en zonas remotas descansa en su red, y que en muchas comunidades el acceso a un cajero o a recursos en efectivo pasa necesariamente por FINABIEN, lo que la convierte en un actor clave para fortalecer la economía popular y ampliar las finanzas sociales en regiones históricamente excluidas.

El Mtro. Álvaro Vértiz, sostuvo que flexibilizar la regulación no significa debilitar la estabilidad, sino diseñar un modelo basado en riesgos, competencia real y acceso equitativo que permita ampliar la inclusión financiera y fortalecer la economía popular.

Por su parte, el Dr. Víctor G. Carreón expresó que en el medio rural la exclusión financiera es especialmente crítica, ya que dos de cada tres personas nunca han tenido acceso a un crédito formal, lo que las obliga a recurrir a prestamistas informales, familiares o amigos como única fuente de financiamiento. Explicó que esta falta de acceso se agravó durante la pandemia, cuando el crédito prácticamente se colapsó en localidades pequeñas, evidenciando la vulnerabilidad estructural de estas comunidades y la necesidad de un modelo regulatorio más equitativo que permita ampliar la oferta formal de crédito sin importar la tecnología o el tipo de institución que lo otorgue, como condición indispensable para consolidar finanzas sociales.

El Dr. Pedro Salazar Ugarte destacó que el contexto actual ofrece condiciones inéditas para replantear la política pública en materia de inclusión financiera, al conjugar una dimensión social apremiante, voluntad política y avances tecnológicos significativos. Subrayó que hoy la tecnología permite que las transacciones financieras se realicen de manera fácil y segura, con mayor trazabilidad, menos intermediarios y menor uso de efectivo, lo que fortalece tanto la protección del usuario como la solidez del sistema financiero. Señaló que estos elementos convierten al estudio en un insumo relevante para impulsar ajustes regulatorios y prácticas que amplíen la inclusión y aprovechen el potencial del ecosistema financiero existente, en beneficio directo de la economía popular.

En FINABIEN tenemos una convicción clara: la confianza en el pueblo es la base del desarrollo. Creemos en la palabra y en el trabajo honesto. Con estos conversatorios creamos un espacio de análisis, reflexión y propuestas acerca de cómo la tecnología puede ser una herramienta efectiva para el bienestar, el fortalecimiento de la economía popular y las finanzas sociales en México.