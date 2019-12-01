Querétaro, Querétaro, a 7 de julio de 2026.- A tres semanas de haber iniciado la justa mundialista, el sector terciario de Querétaro ha acumulado una derrama económica de 175 millones de pesos, reconoció René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro.

Esta cifra, dijo, representa un avance del 87.5 por ciento respecto a la meta total de 200 millones de pesos proyectada para todo el torneo, el cual concluirá el próximo 19 de julio.

Destacó que, a pesar de que el estado no es sede de los partidos, el consumo local ha mantenido un ritmo positivo impulsado principalmente por el turismo y la demanda en servicios de alimentos y bebidas.

El líder empresarial reconoció que el arranque del torneo no cumplió del todo con las expectativas; sin embargo, el panorama dio un giro drástico con el debut y los partidos de la escuadra nacional.

“Va bien la derrama económica. Tristemente se nos fue nuestra selección, los mejores días ocurrieron cuando jugó México. Y, al día de hoy, con tres semanas del Mundial va una derrama de 175 millones de pesos en el estado. Estamos cumpliendo más o menos la expectativa”.

A pesar del balance favorable, Loya Poletti apuntó que el sector ha tenido que sortear un factor externo que les ha jugado en contra durante las últimas jornadas: la temporada de lluvias.

“El dinamismo comercial se ha concentrado de manera evidente en ciertos giros. Los restaurantes y bares de la entidad reportan los mejores indicadores de la temporada en donde algunos reportaron el 100 por ciento de su capacidad durante los días en que jugó la Selección Mexicana, además, se ha estabilizado entre un 40 y 60 por ciento en los días restantes del torne”o.

Reconoció que el ticket en los establecimientos registra un gasto aproximado de 380 pesos por persona.

“Con una semana restante para el cierre del Mundial, el sector comercial queretano confía en alcanzar e incluso superar la meta final de los 200 millones de pesos previstos originalmente”.