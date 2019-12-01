FEMSA respalda impulso del gobierno de México a la inversión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 12:47:49

Monterrey, Nuevo León, a 25 de marzo 2026.- El director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Garza-Lagüera, expresó que el organismo que lidera siente optimismo ante los anuncios recientes del gobierno federal para impulsar la inversión en el país, en particular mediante esquemas que combinan recursos públicos y privados.

“Todo lo que facilita la inversión me tiene muy entusiasmado y todo lo que atrae la Presidenta en temas de inversión me entusiasma bastante”, dijo el directivo.

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una estrategia para detonar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo mediante modelos de inversión mixta, en los cuales se busca ampliar la participación del sector privado con esquemas de certidumbre regulatoria.

Dentro de estas medidas se encuentra la simplificación de trámites, el fortalecimiento de asociaciones públicas-privadas y el impulso a sectores estratégicos como energía, logística y relocalización de cadenas productivas (nearshoring), con la finalidad de acelerar el crecimiento económico y atraer capitales.

Dicha iniciativa ha sido bien recibida por integrantes de la iniciativa privada, entre ellos Femsa, una de las empresas de mayor renombre en el país.