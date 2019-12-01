FEMSA respalda impulso del gobierno de México a la inversión

FEMSA respalda impulso del gobierno de México a la inversión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 12:47:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Monterrey, Nuevo León, a 25 de marzo 2026.- El director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa), José Antonio Fernández Garza-Lagüera, expresó que el organismo que lidera siente optimismo ante los anuncios recientes del gobierno federal para impulsar la inversión en el país, en particular mediante esquemas que combinan recursos públicos y privados.

“Todo lo que facilita la inversión me tiene muy entusiasmado y todo lo que atrae la Presidenta en temas de inversión me entusiasma bastante”, dijo el directivo.

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una estrategia para detonar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo mediante modelos de inversión mixta, en los cuales se busca ampliar la participación del sector privado con esquemas de certidumbre regulatoria.

Dentro de estas medidas se encuentra la simplificación de trámites, el fortalecimiento de asociaciones públicas-privadas y el impulso a sectores estratégicos como energía, logística y relocalización de cadenas productivas (nearshoring), con la finalidad de acelerar el crecimiento económico y atraer capitales.

Dicha iniciativa ha sido bien recibida por integrantes de la iniciativa privada, entre ellos Femsa, una de las empresas de mayor renombre en el país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llevan a Churintzio, Michoacán foro ciberseguridad a más de mil asistentes
Detienen a presunto responsable de violación cometida en Maravatío, Michoacán 
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Aprehenden a presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de su hija
Más información de la categoria
Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Gobernador de Michoacán adelanta: al finalizar su mandato, seguirá en la política
Sheinbaum lamenta homicidio de dos maestras en preparatoria de Michoacán
Comentarios