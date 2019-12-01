Extorsión se queda con hasta 5% del valor de exportaciones de aguacate: ANPEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 12:18:13

Ciudad de México, a 5 de febrero 2026.- Los extorsionadores se quedan con entre el 3 por ciento y el 5% del valor de la cadena de aguacate mexicano de exportación, según acusó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) en un comunicado.

Cabe destacar que, la semana previa al Super Bowl en Estados Unidos, es la temporada de más alta demanda para las exportaciones del aguacate mexicano que se ven presionadas por el crimen organizado.

A través de una nota de prensa, la organización de productores apuntó que la extorsión a productores agrícolas, “en particular de aguacate en Michoacán y a toda su cadena de abasto”, distribución y comercialización rumbo a la frontera del norte.

“Es bastante elevada, sistemática y violenta, sangrando entre 3 % y 5 % a la cadena de valor, lo que resulta una cifra jugosa dadas las grandes dimensiones de este mercado”, manifestó la ANPEC.

Por lo anterior, el organismo señaló que “la exportación de aguacate debe formar parte ya de la agenda de la estrategia nacional de combate contra la extorsión que impulsa el Gobierno Federal”.

“Combatir este delito es indispensable para ordenar y proteger una de las cadenas productivas más emblemáticas del país, con el objetivo de mandar el mensaje correcto de que en México nadie está fuera de la ley”, apuntó el texto.