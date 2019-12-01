Enero registra récord de entrada de capital extranjero a la BMV

Enero registra récord de entrada de capital extranjero a la BMV
Fecha: 16 de Febrero de 2026
Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró la entrada neta de mil 465.9 millones de dólares de capital foráneo, lo que representa una cifra récord para enero.

De acuerdo con los datos más recientes publicados por el Banco de México (BM), la entrada de capitales del exterior orientados a la compra de acciones nacionales suma cuatro meses al alza.

El flujo de capital  coincide con un enero en el que se registraron 10 máximos históricos del índice de precios y cotizaciones (IPC), el principal compendio accionario mexicano.

Igualmente, a la inercia positiva de las empresas de metales, como Grupo México y Peñoles, se sumó una mayor participación de los inversionistas en otras emisoras, según especialistas.

Al mismo tiempo, el saldo de títulos de renta variable de no residentes alcanzó el nivel más alto desde que se tiene registro por parte del banco central.

