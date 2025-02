En Uruapan, cinco negocios han cerrado en el 2025 por inseguridad: Canaco

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero del 2025.- Ilse Beatriz Torres Aguilar, Presidenta de CANACO en Uruapan, expuso que en lo que va del año cinco negocios han cerrado sus puertas debido a las problemáticas de inseguridad que actualmente vive esa ciudad de vocación agroindustrial.

En entrevista con medios de comunicación, la líder empresarial señaló que se tienen informes de que hay eventos que por temas de violencia se han tenido que suspender o cancelar, pues la visión de personas que invierten para este tipo de eventos en Uruapan ya es negativa.

"La ciudadanía no sale, o ya no consume, o ya no es tanta esa afluencia que se buscaba para poder tener una economía circular, también es esa situación de los negocios".

Torres Aguilar comentó que actualmente buscan realizar un censo para contabilizar cuántos negocios cerraron por temas de inseguridad en el año anterior, pues algunos estarían vinculados a amenazas, extorsión o alguna problemática similar, mientras que otros simplemente podrían estar en remodelación.

Reconoció que la situación de inseguridad actualmente se vive de manera más agravante en comparación a otros años anteriores, sin embargo, señaló que la cámara está abierta a trabajar en conjunto con las autoridades en lo que sea necesario para mejorar la situación de Uruapan.