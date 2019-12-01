En México hombres perciben 25% más ingresos que las mujeres, afirma estudio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 07:19:32
Ciudad de México, a 7 de marzo 2026.- En México los hombres perciben un 25 por ciento más ingresos que las mujeres, de acuerdo con un informe del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Además, el estudio indicó que la brecha salarial se amplía hasta un 45% entre quienes tienen menores niveles de escolaridad.

En ese sentido, la investigación establece que la desigualdad también es significativa entre quienes cuentan con educación primaria o secundaria, donde la diferencia de ingresos laborales supera el 35 por ciento, según datos censales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2025.

Además, la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2023, citada por el Observatorio destaca que la mayoría de la población en México solo alcanza la secundaria.

Aunque la brecha salarial tiende a disminuir conforme aumenta el nivel educativo, la desigualdad persiste incluso entre personas con estudios superiores, resalta el estudio.

Los hombres con licenciatura perciben ingresos alrededor de 26 % mayores que las mujeres, mientras que entre quienes tienen posgrado la diferencia supera el 22 %, remarca la investigación.

“Las responsabilidades de cuidados, así como las desigualdades de género en el mercado laboral, son factores que limitan las oportunidades laborales de las mujeres y su acceso a empleos mejor remunerados”, señaló el Observatorio.

