En 2026, Red de Mercaditos Solidarios crecerá en 4 mil 687 puntos beneficiando la economía social

Ciudad de México, 6 de febrero del 2026.- Financiera para el Bienestar (FINABIEN) reafirma su compromiso con el desarrollo regional y la inclusión financiera mediante la consolidación de la Red de Mercaditos Solidarios, iniciativa que surge como una plataforma estratégica para el reconocimiento del trabajo artesanal y cooperativo, promueve espacios de encuentro donde la economía social y solidaria es el eje central, además impulsa la economía comunitaria al dar visibilidad y oportunidades de venta directas a pequeños productor@s.

Desde su lanzamiento el 13 de diciembre de 2022, bajo la visión y liderazgo de la directora general, Rocío Mejía Flores, el proyecto se ha desarrollado con un enfoque territorial, incluyente y de género. A través de esta red, se han generado oportunidades para fortalecer los ingresos de las familias productoras, promoviendo el intercambio de saberes y la reconstrucción del tejido social.

Durante el periodo 2023-2024, se llevaron a cabo 150 eventos en 25 sedes, logrando la participación de 3 mil 716 pequeños comercios, emprendimientos, artesanos y cooperativas. Para 2025, la Red alcanzó su consolidación nacional con los siguientes resultados:

Presencia en la Ciudad de México: en 10 alcaldías con más de 29 sedes activas.

Alcance Nacional: Realización de 176 eventos en 18 entidades federativas.

Impacto de Género: De las 969 unidades productivas participantes en el último año, 805 son encabezadas por mujeres, lo que refuerza el compromiso de FINABIEN con la autonomía económica de las jefas de familia y la preservación de tradiciones.

En el acumulado de 2023 a 2025, la Red de Mercaditos Solidarios ha beneficiado a un total de 4 mil 527 pequeños productores y cooperativas en todo el país, acercando canales de comercialización directa y fortalecimiento económico a quienes sostienen la base de la economía comunitaria.

Para el 2026 se tiene una proyección de 160 Mercaditos Solidarios, 100 ediciones se llevarán a cabo en las diversas alcaldías de la Ciudad de México, mientras que los 60 restantes estarán en diferentes estados de la República. Con este crecimiento, FINABIEN busca ampliar la cobertura territorial y fortalecer los circuitos de comercialización directa, consolidando así la autonomía económica de más familias productoras.

Este esfuerzo institucional es posible gracias a la colaboración interinstitucional con más de 25 dependencias y organizaciones aliadas. Destaca el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), DICONSA, Alimentación para el Bienestar, Sembrando Vida, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Centro Telecomm I y II, Utopias, SNDIF, Tecnológico de Monterrey, entre muchas otras instituciones que han abierto sus espacios para fomentar el consumo local y solidario.

La Red de Mercaditos Solidarios representa una alternativa económica donde el consumo, la producción y las finanzas se organizan para asegurar el bienestar económico. Son espacios en donde se prioriza el liderazgo de las mujeres; esta iniciativa no solo genera ingresos, sino que teje circuitos de colaboración solidaria que transforma la economía en una herramienta de liberación y cohesión comunitaria orientada al bienestar colectivo