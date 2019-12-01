Empresarios mexicanos prevén inversión de más de 45 mil mdd en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 10:17:54

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), pronosticó que en 2026, México superará los 45 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED), a pesar de las tensiones comerciales generadas por la política comercial de Donald Trump.

Lo anterior lo dio a conocer Sergio Contreras, presidente del organismo, durante su presentación de las perspectivas de IED y comercio exterior.

Durante su participación, el líder empresarial remarcó que México se encuentra en una posición estratégica para atraer capitales, aun en un entorno global marcado por tensiones comerciales.

“México, al final de cuentas, estamos con 3 mil kilómetros de frontera con la economía más importante del mundo (EE.UU.)”, apuntó el directivo.

De igual forma, destacó que la combinación entre la relocalización de las cadenas de suministro, fenómeno también conocido como ‘nearshoring’ o ‘friendshoring’, y la sólida base manufacturera nacional permitirá mantener la llegada de inversiones.

Contreras subrayó que 90 % de las exportaciones mexicanas son manufacturas consolidadas y con altos estándares de calidad, lo que incrementa el interés de empresas globales por establecer operaciones o coinversiones con firmas nacionales.