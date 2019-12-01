Empresarios con 'green card' quedan excluidos de préstamos oficiales de EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:19:33

Washington D. C., Estados Unidos, a 4 de febrero 2026.- Los empresarios que cuenten con residencia permanente, también conocida como “green card”, en Estados Unidos, quedarán excluidos de los préstamos otorgados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a partir del 1 de marzo, según anunció la agencia en un memorando.

Cabe señalar que en diciembre pasado, la dependencia endureció sus requisitos para obtener un préstamo, ya que en aquel entonces, únicamente calificaban as empresas con hasta un 5 % de su propiedad en manos de un extranjero, un titular de “green card” o un ciudadano estadounidense que resida fuera del territorio.

Sin embargo, ahora se limita el beneficio a empresas de propiedad 100 por ciento estadounidense cuyos dueños residan en el país.

Antes de los cambios establecidos por la Administración Trump, las pequeñas empresas podrían calificar al préstamo si el 51% pertenecía a un estadounidense que viviera dentro de Estados Unidos, con un monto máximo de 5 millones de dólares.

Como respuesta, el senador demócrata Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, miembros del Comité del SBA condenaron los cambios.

“En lugar de apoyar a los inmigrantes legales que trabajan arduamente para iniciar o expandir un negocio, la SBA de Trump opta por el odio al prohibir que los titulares de la tarjeta de residencia reciban préstamos de la SBA”, declararon los legisladores en un comunicado conjunto.