Efectos de guerra en Irán serán "breves" en México: SCHP

Ciudad de México, a 13 de marzo 2026.- Los efectos de la guerra que se desarrolla en Medio Oriente serán breves en México, debido a un conjunto de mecanismos con los que cuenta el país, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

Tras encabezar un evento en las instalaciones de la dependencia, el funcionario federal comentó que la República Mexicana cuenta con un mecanismo fiscal vigente desde 2019, que sirve para contener el alza de los precios de los combustibles.

“El mecanismo es muy claro, muy transparente, y se activa adecuando las variables del mercado... No debería haber ninguna preocupación al respecto”, destacó el secretario Amador Zamora.

Esa estrategia consiste en reducir semanalmente el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que el gobierno cobra sobre las gasolinas y el diesel. Por lo que paga menos por concepto de esa tarifa y el Estado renuncia a parte de su recaudación para evitar que los precios de los combustibles se eleven de manera significativa.

El titular de Hacienda explicó que un eventual impacto del conflicto en las finanzas públicas de México dependerá de la evolución de variables como el precio del petróleo y de la magnitud que alcance el estímulo fiscal a los combustibles.