EEUU interesado en 20 mil unidades de autobús eléctrico mexicano, informa Ebrard
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 08:09:11
Puebla, Puebla, a 18 de agosto 2025.- El gobierno de Los Ángeles, California indicó que tiene interés en conseguir 20 mil unidades del Taruk, el autobús eléctrico de producción mexicana, informó el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Lo anterior lo dio a conocer durante la presentación del Polo de Desarrollo Económico del Bienestar en Puebla, en donde el funcionario federal refirió que la solicitud es 10 veces mayor a la capacidad de producción que tiene el país en estos momentos.

“Ya nos hablaron el otro día de Los Ángeles, para decir: ‘Oiga, vimos el anuncio de su vehículo de México. ¿Ustedes están haciendo los motores también?’ Sí (…) Nos interesa el autobús, tenemos un programa pequeño (…) solamente vamos a necesitar del orden de 10 mil a 20 mil en los próximos”, relató el secretario Ebrard.

En ese sentido, el titular de Economía señaló que el pedido obedece a una nueva política estadounidense y europea para no depender de Asia en componentes críticos, y recordó que México presentará en noviembre su “propio lenguaje de inteligencia artificial”, en medio de una oportunidad debido a cambios geopolíticos y de seguridad tecnológica.

“Van a necesitar vehículos y motores eléctricos que no provengan de Asia. Ya lo decidieron así”, dijo el ex aspirante presidencial, al recordar que “todos los autobuses están conectados a la nube”, con información en tiempo real de rutas, ocupación y video, donde la inteligencia artificial será determinante.

