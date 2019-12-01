EEUU extiende aranceles del 50% a más de 400 productos de acero y aluminio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 08:50:15

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de agosto 2025.- El gobierno de Estados Unidos extendió el alcance de sus aranceles del 50 por ciento sobre el acero y el aluminio a más de 400 categorías de productos adicionales que incluyen extintores, maquinaria agrícola, materiales de construcción, vagones de tren y turbinas eólicas, entre otros.

El Departamento de Comercio, indicó que la nueva medida amplía considerablemente el impacto de estos gravámenes puestos en vigor en junio pasado y afecta a un total de 407 artículos “para fortalecer la industria estadounidense”.

Asimismo, el subsecretario de Comercio para la Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler aseguró que con la extensión se “amplía el alcance de los aranceles sobre el acero y el aluminio y bloquea vías para la elusión, apoyando la continua revitalización de las industrias estadounidenses”.

No obstante, analistas y expertos financieros advierten que esta medida traerá consecuencias negativas para los exportadores, los fabricantes, compañías y agricultores en EEUU.

“Todavía me pregunto cómo se benefician las fábricas estadounidenses al encarecer el equipo necesario para equiparlas”, cuestionó en una publicación en la red LinkedIn, el profesor de gestión de cadenas de suministros en la Universidad Estatal de Michigan, Jason Miller.