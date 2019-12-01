EEUU da a conocer al enviado de Trump para negociaciones del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 09:24:22

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de marzo 2026.- El gobierno de Estados Unidos, informó que Jamieson Greer, es el enviado del presidente Donald Trump, para representar a su país en el proceso de revisión y negociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario federal fue designado por el mandatario estadounidense como el representante comercial de la Unión Americana, en noviembre de 2024.

Jamieson Lee Greer, de extracción republicana es un abogado y veterano militar estadounidense especializado en leyes de comercio.

El representante estudió la carrera en la Universidad Brigham Young (BYU), especializado en relaciones internacionales.

Sus estudios de posgrado los hizo en la Universidad de París y el Instituto de Estudios Políticos de París; así como la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia.

En 2007 trabajó como asistente jurídico en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Entre 2008 y 2012, Jamieson Greer sirvió como oficial en el Cuerpo Jurídico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, cuando fue desplegado en Irak, donde se desempeñó como jefe de justicia militar.

Tras su servicio en el Ejército, trabajó en distintos bufetes de abogados especializados en leyes de comercio.