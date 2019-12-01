Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre de 2025; avance es menor al esperado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 08:30:17

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La economía de México registró un crecimiento del 0.6 por ciento durante el segundo trimestre del 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el organismo autónomo, dicho avance se debe al dinamismo de la industria y los servicios.

Asimismo, en el informe se explicó que en el periodo abril-junio del presente año, la economía medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.6% con relación al trimestre anterior, cifra menor al 0.7% al estimado inicialmente por el Instituto.

En ese sentido, la industria reportó un avance trimestral de 0.7%, tasa menor al 0.8% previsto.

Por otra parte, la construcción observó un alza de 2.1% y la manufactura 0.7%, mientras que la minería retrocedió -1.9%.

De igual forma, los servicios registraron un crecimiento trimestral de 0.8%, tasa ligeramente mayor al 0.7% calculado inicialmente.

Entre las actividades con mayor aumento destacan los servicios de apoyo a los negocios con un alza de 4.8%, mientras que los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas retrocedió 1.9%.

Las actividades agropecuarias retrocedieron 2.4% en el segundo trimestre del año, cifra mayor a la caída de 1.3 prevista.