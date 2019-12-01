Ebrard viaja a EEUU para primera revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 08:57:37

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón viajó a la ciudad de Washington, para reunirse con un representante estadounidense y comenzar con primera revisión formal del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Previo a su viaje, se llevaron a cabo los preparativos de la revisión del acuerdo, con reuniones a distancia entre equipos técnicos.

Cabe señalar que los encuentros previos al viaje del secretario Ebrard, se dieron l entre un equipo liderado por el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luis Rosendo Gutiérrez, y sus contrapartes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

A través de redes sociales, el representante mexicano informó que el plan que perseguirán en el primer acercamiento de la revisión formal del T-MEC fue aprobado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin dar muchos detalles, el funcionario federal comentó que el principal eje que abordarán con sus contrapartes estadounidenses será la permanencia del acuerdo comercial de Norteamérica, así como el retiro de los aranceles, bajo una estrategia de “cabeza fría y firmeza”.