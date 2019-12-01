Ebrard descarta que el T-MEC desaparezca; México busca renovación de 16 años

Ebrard descarta que el T-MEC desaparezca; México busca renovación de 16 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 08:20:21
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de julio 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard descartó que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vaya  desaparecer, a pesar de los reportes de que Donald Trump no quiere firmar una renovación.

Además, el funcionario federal mencionó que el encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro canadiense Dominic LeBlanc marcará el inicio de las negociaciones para definir el futuro del acuerdo comercial.

En ese sentido, el secretario Ebrard explicó que las conversaciones se centrarán en definir el mecanismo para mantener vigente el T-MEC por 16 años más, a fin de dar certeza a la inversión y fortalecer la integración económica de Norteamérica.

Cabe recordar que en la previa se hicieron virales reportes desde Estados Unidos, en los que se asegura que el mandatario estadounidense expresará oficialmente su deseo de no renovar el tratado comercial, lo que activaría un mecanismo de revisión para una posible salida de la alianza norteamericana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violar a su hijastra de 8 años en La Piedad, Michoacán, es aprehendido
Hallan cuerpo en partes, en Apatzingán, Michoacán 
En Uruapan, Michoacán detienen a un doctor y un extránsito municipal por presunta extorsión
Herido un policía en medio de jornada de bloqueos y enfrentamientos en Tingüíndin y Jiquilpan, Michoacán
Más información de la categoria
Herido un policía en medio de jornada de bloqueos y enfrentamientos en Tingüíndin y Jiquilpan, Michoacán
Alerta Gobierno de Michoacán sobre pronóstico de lluvias intensas
Estalla tensión en occidente de Michoacán: grupos armados bloquean carreteras y siembran caos entre Tingüíndin y Jiquilpan
Durante festejos por victoria de México ante Ecuador, tres personas pierden la vida en CDMX
Comentarios