Ebrard aterriza en Corea del Sur para participar en la CEAC y presentar candidatura de México para 2028

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 07:43:27

Seúl, Corea del Sur, a 29 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard, aterrizó en Corea del Sur, para participar en la Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), que se celebra en Gyeongju.

Además se dio a conocer que presentará la candidatura de México para recibir el evento en el 2028

A través de un comunicado, la dependencia informó que el funcionario federal llega en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, se informó que durante su gira de trabaja por la República de Corea, el secretario Ebrard “también participará en el segmento ministerial del evento y sostendrá reuniones bilaterales con ministros y altos funcionarios de otros países”.

De igual forma, la SE indicó que contempla encuentros de trabajo con directivos de empresas globales.

“La dependencia precisó que la visita de México a la Cumbre de la APEC “tiene como objetivo fortalecer la cooperación económica y comercial con las economías de la región Asia Pacífico, promover la inversión y el desarrollo sustentable e impulsar y defender los intereses comerciales del país”.