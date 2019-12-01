Ebrard anuncia inversión de mil mdd de la empresa Flex en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 09:48:22

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que la empresa Flex invertirá mil millones de dólares.

En ese sentido, durante su intervención en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal destacó que el país está en los primero seis lugares en lo que se refiere a centros de datos e inteligencia artificial.

“Ahora van a producir en nuestro país algo sumamente importante que es el equipo que necesitas para los centros de datos y para la inteligencia artificial”, explicó al referir que la inversión será entre 2026 y 2028.

Además, el secretario Ebrard destacó que generará empleos en Guadalajara, Chihuahua y Aguascalientes.

Por otra parte, reconoció el impulso de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor Empresarial, y de la secretaria de Energía, Luz Elena González.